Son Mühür- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor Kulübü’nün milyon dolarlık bir sponsorluk teklifine, “Vicdanımızı hiçbir anlaşmaya değişmeyiz” diyerek kapıyı kapatması üzerine, bordo-mavili kulübe yönelik bir övgü manifestosu yayımladı. Kamuoyunda daha önceki sert eleştirileri ve bazı adli süreçlerle ilişkilendirilmesiyle bilinen Saral’ın bu açıklaması, Trabzonspor’un ahlaki duruşunu spor camiasının yüz akı olarak nitelendirdi.

Saral’dan Başkan Doğan’a açık destek ve methiye

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Oktay Saral, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kararlılığını onur beyanı olarak gördüğünü belirtti. Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor’un ortaya koyduğu tavır, parayla satın alınamayacak bir asalet göstergesidir. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, milyon dolarlık bir teklife karşı 'Vicdanımızı hiçbir anlaşmaya değişmeyiz' diyerek kapıyı kapatmıştır."

Saral, bu duruşun sıradan bir sponsorluk meselesi olmadığını vurgulayarak, bu kararın "milletimizin hissiyatını yansıtan bir onur beyanı" olduğunu belirtti. Açıklamasını, "Trabzon’un mertliği, asaleti ve haysiyeti bu karara yansımıştır. İşte dik duruş budur! Helal olsun!" sözleriyle noktaladı.

Oktay Saral'ın kamuoyundaki tartışmalı paylaşımları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, siyaset ve medya camiasındaki sert çıkışlarıyla sıkça gündeme gelmiş bir isim. Saral, kamuoyunda genellikle hedef aldığı kişi veya gruplara yönelik yaptığı açıklamaların ardından bu isimler hakkında gözaltı veya soruşturma açılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Daha önceki dönemlerde Manifest Grubu gibi oluşumlara yönelik eleştirileri, gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik yorumları ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini yayınlaması gibi olaylarla gündeme gelmişti. Saral'ın, bu kez Trabzonspor'un vicdani duruşunu öne çıkaran bu pozitif açıklaması dikkat çekti.