Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Politiklarından Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bir süredir kamuoyunda sıklıkla dile getirilen Merkez Bankası’nın 500 TL’lik banknot basacağı iddialarını değerlendirerek, söz konusu iddiaların gerçek olması takdirde doğru bir adım olacağını vurguladı.

Cihan Paçacı: 500 liralık banknotun basılması doğru bir adım olur

Özellikle sosyal medyada ve çeşitli basın kuruluşlarında gündeme gelen 500 liralık banknot basılacak iddialarını değerlendiren ve söz konusu hamlenin doğru bir adım olabileceğini savunan İYİ Partili Cihan Paçacı, enflasyonun arttıkça paranın değerinin düşeceğini savunarak, “500 liranın banknotun çıkması bugün ki ekonomik yaklaşım içerisinde doğru olur. Çünkü enflasyon arttıkça paranın değeri düşüyor, 200 lira en büyük paramız ancak bir ürün aldığımızda onun bile çok taşıma riski olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisi çıkmazın içerisinde”

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi programından ve politikalarından sonuç alınamamasının kendileri için beklenen bir durum olduklarını aktaran Paçacı, Türkiye ekonomisinin bir çıkmaz içinde olduğunu belirterek, “Uygulanan ekonomi politikalarından sonuç alınamaması bizim için beklenen bir durumdur. Türkiye ekonomisi bir çıkmazın içerisinde ne yazık ki böyle görüyorum.” dedi.

“Türkiye açısından savaşın bir an önce durması hayati açıdan önemlidir”

Son olarak, bir süredir Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarının Türkiye’ye ve bölgeye ekonomik açıdan olumsuz etkileri olduğunu kaydeden İYİ Partili Cihan Paçacı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“ABD/İsrail ve İran arasında süren savaşın ekonomik açıdan olumsuz etkileri olmuştur. Türkiye açısından savaşın bir an önce durması hayati açıdan önemlidir. Ekonomide yanlışlıklar ya da sonuç alınamamasının savaşa bağlanmasının doğru olmadı kanaatindeyim.”