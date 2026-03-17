Son Mühür- İzmir Valisi Süleyman Elban, Türk tarihinin en şanlı sayfalarından biri olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Elban, mesajında Çanakkale’nin sadece askeri bir başarı olmadığını, Türk milletinin sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ecdadın canı pahasına yazdığı "Çanakkale Geçilmez" destanının, bugün de milletimizin yolunu aydınlattığını belirten Elban, zaferin ruh kudretine dikkat çekti.

"İmkansızlıklar içinde yazılan eşsiz bir destan"

Vali Süleyman Elban, dönemin en modern ve güçlü ordularına karşı Anadolu’nun dört bir yanından gelen kahramanların sergilediği direnişi "destansı bir mücadele" olarak nitelendirdi. İmkansızlıklar içinde dahi vatan savunmasından ödün verilmediğini ifade eden Elban, Çanakkale’de ortaya konan cesaretin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti. Bu zaferin, sömürgeci güçlere karşı verilmiş en net cevap olduğunu dile getiren Vali Elban, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin bu cephede ete kemiğe büründüğünü kaydetti.

Kurtuluş Savaşı’nın ilham kaynağı ve Başkomutan Atatürk

Mesajında, Çanakkale Zaferi ile Milli Mücadele arasındaki güçlü bağa değinen Vali Elban, bu direnişin Kurtuluş Savaşı’na giden yolda Türk milletine büyük bir ilham kaynağı olduğunu hatırlattı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk askerinin manevi gücünü vurgulayan tarihi sözlerine atıfta bulunan Elban, zaferin mimarlarının "yüksek bir ruh" ile hareket ettiğini belirtti. Vali Elban, bu kutlu zaferin, milletin en karanlık anlarda bile birlik ve dayanışma içerisinde neler başarabileceğinin sarsılmaz bir kanıtı olduğunu vurguladı.

"Kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuzdur"

Ecdadın emaneti olan vatan topraklarını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Vali Elban, birlik ve beraberliği muhafaza etmenin önemine değindi. Şehitlerin canları pahasına bıraktığı mirasa sahip çıkmanın, bu bilinci gelecek kuşaklara aynı kararlılıkla aktarmakla mümkün olacağını söyleyen Elban, vatanın kıymetini bilmenin her ferdin asli görevi olduğunu belirtti. Vali Elban, Çanakkale ruhunun toplumsal dayanışmamızın en temel taşı olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Şehitlerimize rahmet ve minnet duası

Vali Süleyman Elban, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanın dört bir yanında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” Vali Elban’ın bu mesajı, İzmir kamuoyunda büyük bir takdirle karşılanırken, vatan savunmasındaki kararlılığın altını bir kez daha çizmiş oldu.