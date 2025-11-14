Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünlerinde hasar oluşan üreticilere yönelik destek programı kapsamında yeni ödemenin yapıldığını açıkladı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere toplam 798 milyon TL daha ödeme gerçekleştirildi.

“Toplam destek 22,9 milyar TL’ye çıktı”

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, yeni ödemenin önceki desteklerin devamı niteliğinde olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilerimize 798 milyon TL’lik desteği de hesaplara aktardık. Böylece üreticilerimize bugüne kadar sağlanan toplam destek tutarı 22 milyar 946 milyon TL oldu.”

Üreticilere destek sürecek

Tarım ve Orman Bakanı, zirai donun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açabildiğini hatırlatarak, destek ödemelerinin devam edeceğini vurguladı. Yumaklı, üreticilerin zararlarının karşılanması ve üretimden kopmamaları için gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.