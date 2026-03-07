İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, son 24 saat içerisinde Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarına düzenlenen saldırıların ağır sonuçları olduğunu duyurdu. Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki Amerikan üslerine yönelik operasyonların sürdüğü ve bu kapsamda çok sayıda üst düzey komutan ile askerin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda personelin de yaralandığı iddia edildi. Zülfikari, saldırıların yalnızca personel kaybıyla sınırlı kalmadığını, ABD’ye ait lojistik altyapı ve kaynakların da ciddi boyutta tahrip edildiğini vurguladı.

Bir petrol tankeri de hedefte

Sözcü Zülfikari’nin paylaştığı verilere göre operasyonların bilançosu oldukça ağır bir tablo çiziyor. Yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5. Filo’da 21 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öne sürülürken, El Dhafra Hava Üssü’nde ölü ve yaralı sayısının toplamda 200 civarında olduğu belirtildi. Ayrıca Basra Körfezi’nin kuzey sularında ABD kontrolündeki bir petrol tankerinin de hedef alınan noktalar arasında olduğu kaydedildi.