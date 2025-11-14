CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs Türk halkının önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Özel, iki liderin anıtına çelenk bırakarak Kıbrıs Türk mücadelesine duyduğu saygıyı ifade etti.

Meclis Başkanı Öztürkler ve Başbakan Üstel ile görüşme

KKTC temasları kapsamında resmi ziyaretlerde bulunan Özel, ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Ardından KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel’i ziyaret eden Özel, iki ülke ilişkileri, bölgesel gündem ve Kıbrıs’ın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

CTP Genel Merkezi’nde siyasi temaslar

Özel, programı kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) de ziyaret etti. CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ve parti yöneticileriyle görüşen CHP lideri, adadaki çözüm süreci, demokrasi ve iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Serdar Denktaş ve Zeki Çeler ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı, KKTC’deki temaslarını sürdüren siyasi aktörlerle görüşerek temas halkasını genişletti. Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelen Özel, KKTC’deki toplumsal beklentiler, ekonomik koşullar ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

