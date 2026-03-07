Recep Tayyip Erdoğan ile Nechirvan Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede, özellikle Orta Doğu’da son dönemde artan çatışmaların seyri ve bu durumun bölgesel güvenliğe etkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu hassas süreçte Irak’ın güvenliği ve istikrarının korunmasına büyük önem verdiğini belirterek, Ankara’nın Irak’ın yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, bölgeyi uzun yıllar sürebilecek yeni bir istikrarsızlık ve felakete sürükleyebilecek girişimlere karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurguladı. Erdoğan, son günlerde terör örgütleri ve onlarla bağlantılı bazı gruplarda gözlenen hareketliliğin de Türk güvenlik birimleri tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi.

Görüşmede Türkiye’nin diplomatik çabalarına da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede artan gerilimin sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için Türkiye’nin yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

Telefon görüşmesinde her iki lider de “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine dikkat çekti. Erdoğan ve Barzani, terörle mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve bölgesel barışın güçlendirilmesi konusunda ortak kararlılık mesajı verdi.