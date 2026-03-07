Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, başkent Tahran’da gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran basını, patlamaların kentin önemli enerji tesislerinden biri olan Tahran Petrol Rafinerisi çevresinde gerçekleştiğini duyurdu.

Yerel kaynaklara göre saldırı sonrası rafineri bölgesinde birden fazla patlama yaşanırken, tesis çevresinde yangın çıktığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından henüz saldırının bilançosuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırıya karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, Tahran’daki petrol rafinerisinin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail’deki Hayfa Petrol Rafinerisi’nin Hayberşekan füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.