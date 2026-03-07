Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının bu haftaki durağı Karaman oldu.

Karaman Aktekke Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına destek sloganları attı.

Karamanlılar Aktekke Meydanı’nı doldurdu

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmaları kapsamında Karaman’da düzenlenen programda binlerce vatandaş Aktekke Meydanı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık 350 gündür Silivri’de 12 metrekarelik bir hücrede tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarına destek sloganları atan yurttaşlar, iktidara tepki gösterdi.

Program kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup da CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen tarafından meydanda okundu.

İmamoğlu’ndan Silivri’den Karaman’a mesaj

CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen tarafından okunan mektupta Ekrem İmamoğlu Karamanlılara şu sözlerle seslendi:

“Karaman’ın güzel insanları, benim sevgili vatandaşlarım; merhaba. Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, canım çocuklar; her birinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, gönülden kucaklıyorum.

Gönüllerimizi sevgi, sabır ve hoşgörüyle dolduran, bereketi ve faziletiyle gelen mübarek Ramazan ayının evlerinize, işlerinize bereket getirmesini diliyorum.”

“Bugün bir arada olmamıza vesile olan, örgütümüzün güçlü ve yılmaz iradesini temsil eden il başkanım Ahmet Recai Evcen’e ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Bir yıldır sizlerden uzakta, Silivri’de bir zindandayım. Bu bir yılda, ‘turpun büyüğü’, ‘ahtapotun kolları’ diye atıp tutanlar, şantajlar, iftiralar, gizli tanıklarla bir sözde iddianame hazırladılar. Şimdi de bu sözde iddianamenin sözde duruşmalarını başlatıyorlar.”

“Davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar”

İmamoğlu mektubunda yargı sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar.

Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar.”

“‘Suç örgütü’ dediler, ‘yolsuzluk’ dediler, ‘terör’ dediler, ‘casusluk’ dediler. Kimseyi inandıramadılar. Bundan önce yargılandığım tüm davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler, hukukun gereğini yapan, vicdanının sesini dinleyen hakimleri sürgün ettiler.”

“İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz bunların sözlerine hiç kulak asmadı.

Aksine; bu büyük haksızlıklar karşısında, tıpkı sizler gibi milyonlarca vatandaşımız yaklaşık bir yıldır meydanlarda toplanıyor. Bu meydanlar yalnızca tek bir şey talep ediyor: Adalet!”

“Adalet bizim millet olarak karakterimizdir”

İmamoğlu mektubunun devamında adalet vurgusu yaptı: “Çünkü adalet, bizim millet olarak karakterimizdir. Biz, bu büyük ülkenin özgür vatandaşları olarak hepimiz adaleti arıyoruz. Gerçek adaleti. Adalet, bizim için sadece bir hukuk meselesi değildir.”

“Herkes için ve her yerde adaletin peşinde koşmak, bizler için bir şeref meselesidir. Hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız, mutlu ve huzurlu bir hayatın teminatı adalettir.”

“Biz adaleti bolluk ve bereketin, geleceğe güvenle bakmanın temeli olarak kabul ederiz. Devletten en büyük beklentimiz de budur. Devletin adil olmasıdır.”

“Biz herkes için adaleti sağlayacağız. Mahkeme salonlarında adaleti sağlayacağız. Vatandaşın elde ettiği gelirde, ödediği vergide adaleti sağlayacağız. Eğitimde, sağlıkta, sokaklarda adaleti hâkim kılacağız.”

“Demokrasi, Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz”

İmamoğlu mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Ülkemizin nimetlerinden, devletimizin imkanlarından herkes adil bir biçimde yararlanacak. Milletimizin hayatının her alanında adalet olacak.”

“Temel haklarımız, hürriyetlerimiz, güvenliğimiz adaletin koruması altında olacak. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, her zaman ortak aklın ve ortak değerlerimizin zaferi için mücadele edeceğiz.”

“Demokrasi ve Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz. Huzur ve kardeşlik, refah ve bereket için el ele vereceğiz.”

“Milletimizin ruhundaki o şaşmaz pusuladan, adaletten ayrılmadan, özgür ve mutlu, refah ve bereket içinde bir Türkiye’ye ulaşacağız. ‘Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet’ diyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak.”

Gözler Özgür Özel’in mesajlarındaydı

Karaman’daki buluşma CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti. Özel konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Karaman’ın güzel insanları Ermenek’e, Sarıveliler’e, Türkçe’nin başkentine, Karamanoğlu Mehmet Bey’in torunlarına merhaba. Kumpaslara direnmek için geldik. Karaman’a sarılmaya geldik.”

“Karaman’a gireceğiz deyince orası AK Parti’nin kalesidir dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce, meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman’a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir; milletin kalesidir.”

“Karaman tarihinin en büyük mitingi”

Özel konuşmasında meydandaki kalabalığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu soğukta, köyünden, ilçesinden kalkıp gelen, Karaman tarihinin en büyük mitingini bize yaşatan Karaman’ın yiğit evlatlarına selam olsun.”

“Son 30 yıldır maalesef Karaman’ı kazanamadık ama kusuru kendimizde aradık. Bundan sonra daha çok çalışacağız Karaman’ı da, Türkiye’yi de kazanacağız.”

“Karaman MHP’li bir belediye başkanı seçti; biz kendisine de belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz. Bu demokrasinin gereğidir ama kaybettiğin zaman oraya kayyum atarsan o demokrasi değildir.”

Atatürk ve demokrasi vurgusu

Özel konuşmasında Cumhuriyet ve demokrasi tarihine de değindi: “Bu ülkenin en sevileni Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin üzerindeki işgali kaldırıp vatanı kurtarıp tam başa geçecekken ona sordular ne yapacaksın diye?”

“O da dedi ki: ‘Bir Meclis kurduk. Meclis’i millet seçer ve millet ne derse onu yaparız.’ İstese padişah da kral da olurdu.”

“14 Mayıs 1950’de sandığa gidildi. Millet karar verdi ve dedi ki ‘Bizi biraz Demokrat Parti yönetsin, Paşa biraz dinlensin.’ İsmet Paşa’ya ‘Her halde iktidarı onlara vermeyeceksin değil mi?’ dediler.”

“Ama o, oğlu Erdal’a yazdığı mektupta ‘Bu benim en büyük yenilgim ancak en büyük zaferimdir aynı zamanda’ dedi.”

“Biz kaybedince asla çamur yapmayız, çirkef yapmayız, seçilmişlere darbe yapmaya, onları hapse atmaya kalkmayız. Demokrasi işte budur. Bu meydanı bugün dolduran da budur.”

Özel: “Erdoğan fakir sevmez, zengin sever”

Özgür Özel konuşmasında ekonomik koşullara ve emeklilerin durumuna ilişkin de eleştirilerde bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ben ise milletin fakir olmasını sevmem. İktidar olacağız, fakirliği bitireceğiz. Erdoğan gibi ülkedeki emeklilerin dörtte üçü en düşük maaş alanlar olmayacak.”

“Kira emekliye gelince onlara yok. İkramiye 4 bin TL. Öyle oturduğun yerden konuşmak kolay. Gel burada -4 derece havada konuş. 20 bin lira maaşla kaynamıyor çorba.”

Karaman Havalimanı eleştirisi: “80 bin yıl sonra bitiyor”

Karaman’daki yatırımları da eleştiren Özel şu sözleri dile getirdi: “2016’da havalimanı sözü vermişler. Öngördükleri maliyet 1.6 milyar lira. Kaç para ayırmışlar? Bin lira. Bin lira!”

“Sonra her yıl bin lira, iki bin lira… Bu sene çok büyük zam yapmışlar, 20 bin lira koymuşlar ödenek kalemine Karaman Havalimanı diye.”

“Arkadaşlar hesap yaptı; bu seneki kadar her sene para koyarlarsa 80 bin yıl sonra bitiyor Karaman Havalimanı. 80 bin yıl sonra! Adam havalimanı yapacak, 1.6 milyar maliyet var, bir asgari ücret kadar para koyuyor oraya. Ve daha bir çakıl taşı bile yerinden oynatmış değiller.”

Yol ve tünel projelerine dikkat çekti

Özel ayrıca bölgedeki ulaşım projelerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sertavul Tünelleri’ni takip ediyoruz. Karaman ekonomisi için, bölge ekonomisi için, Mersin Limanı’na ulaşmanın hızlanması için çok önemli görüyoruz, bir an önce bitirilmesini bekliyoruz.”

“Bozkır-Hadim-Adiller yolu 24 yıldır yapılamamış. Bu yol için de bütçeye sadece 10 bin lira koymuşlar. Yarım asgari ücret. Yani Bozkırlılar, Hadimliler, Adilliler bilsin ki bu sene de niyetlerinde o yolu yapmak yok.”

“Karaman pırıl pırıl parlayacak”

Özel konuşmasının sonunda Karaman için şu sözleri söyledi: “Biz Karaman’ın sorunlarını biliyoruz. Karaman’ımızın bütün sıkıntılarının çözümlerini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve buradan söz veriyoruz.”

“Karaman Türkiye’nin dikkat çeken, görülmek istenen, memurların tayin olmak istediği eskisi gibi şirin mi şirin, güzel mi güzel, zengin mi zengin harika bir yeri olarak tekrar Türkiye’de, bu İç Anadolu’da pırıl pırıl parlayacak.”