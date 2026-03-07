Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda sıkça tartışılan APP plaka kullanımına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Yetkili kurumlar tarafından basılmayan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakaların hukuken geçerli olmadığı belirtilirken, bu plakaları kullananlara ağır yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, APP plaka olarak bilinen plakalar hakkında kamuoyunda yanlış değerlendirmelerin oluştuğuna dikkat çekilerek mevzuatın açık hükümler içerdiği ifade edildi.

APP plakalar resmi olarak geçersiz sayılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, yetkili kuruluşlar dışında basılan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir.”

Açıklamada, bu tür plakaların araçlara takılması halinde ciddi idari ve adli yaptırımların devreye girdiği belirtildi.

Standart dışı plakaya 4 bin lira ceza

Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kuralların açık şekilde düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, plaka ölçülerine ve yönetmelikte belirlenen standartlara uymayan plakalar için uygulanan ceza da hatırlatıldı.

EGM açıklamasında şu bilgi paylaşıldı: “Kanun’un 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka bulundurmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulanmaktadır. Bu uygulama yeni bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana yürürlüktedir.”

APP plaka kullananlara 140 bin lira ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü, APP plaka kullanımının yalnızca ölçü veya görünüm meselesi olmadığını, asıl sorunun plakanın yetkili kurum tarafından basılmaması olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu plakaları kullanan sürücülere uygulanacak yaptırımlar şöyle sıralandı: “Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir.”

Hapis cezası da gündeme gelebilir

APP plaka kullanımının yalnızca idari ceza ile sınırlı kalmayabileceği de belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem yapılabileceğine dikkat çekildi.

EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir.”

Amaç trafik güvenliğini sağlamak

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin amacının ceza vermek değil trafik güvenliği ve kamu düzenini korumak olduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Araç tescil plakaları; trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır.

Standart dışı ve yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir.”