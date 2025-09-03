İlk tur maçları, farklı liglerden takımların kupa mücadelesiyle renkli görüntülere sahne oldu. Günün en farklı skorunu ise Karaköprü Belediyespor elde etti. Ev sahibi ekip, Hakkari Zapspor'u 7-1 gibi net bir skorla mağlup ederek tur atlayan takımlar arasına adını yazdırdı. Öte yandan, Bucaspor 1928 ve Yeni Mersin İdman Yurdu gibi takımlar kendi sahalarında aldıkları mağlubiyetlerle kupaya veda etti.

Kupada 1. tur mücadeleleri yarın ve 4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur İlk Gün Sonuçları

12 Bingölspor 3 - 0 Mardin 1969 Spor

Bursa Yıldırımspor 2 - 0 Altay

Yeşil Yalova FK 2 - 0 Bursa Nilüfer FK

Karaköprü Belediyespor 7 - 1 Hakkari Zapspor

Polatlı 1926 Spor 1 - 2 Çankaya SK

Sincan Belediyesi Ankaraspor 1 - 2 Eskişehirspor

Bucaspor 1928 0 - 2 İzmir Çoruhlu FK

Yeni Mersin İdman Yurdu 0 - 2 Niğde Belediyesi Spor