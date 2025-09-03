İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonlarda toplamda 82 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 10 göçmen ise kurtarıldı. Operasyonlar, Sahil Güvenlik unsurlarının havadan ve denizden yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

Seferihisar açıklarında bot durduruldu

Seferihisar kıyıları açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik gemisi ve botları, fiber karinalı bir lastik botu tespit ederek durdurdu. Botun içinde bulunan 17'si çocuk olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen, yapılan müdahale sonrasında güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Çeşme'de karadan ve denizden yakalamalar

Çeşme'de yürütülen bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik uçağı, karada toplu halde bulunan bir düzensiz göçmen grubunu belirledi. Elde edilen bu istihbarat üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek timleri, 8'i çocuk olmak üzere 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı bölgede, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Uçburun mevkisinde bir grup daha tespit edildi ve operasyon sonucu 1'i çocuk 10 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri yakalandı

Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik İHA'sı, bir fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. İHA'dan gelen bilgi üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik botları, tekneyi durdurarak içindeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Zor durumdaki göçmenlere yardım eli

Aynı zamanda, Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan bir lastik bot tespit edildi. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 10 düzensiz göçmeni tehlikeli durumdan kurtardı. Yakalanan ve kurtarılan tüm düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.