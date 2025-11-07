Son Mühür- Edinilen bilgilere göre üç kamu bankasında görev yapan çalışanların maaşlarına 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yüzde 30 oranında zam uygulanacak. Artış; görev yeri tazminatları ile diğer tüm tazminat kalemlerine de aynı oranda yansıtılacak.

Bu düzenlemeyle, normal şartlarda 1 Ocak 2026’da yapılması planlanan yıllık zam iki ay öne çekilmiş oldu.

Kamu bankalarında yeni dönem

Ek Protokol’le birlikte Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının ücret politikası yeniden şekillendi. Buna göre, çalışanlar artık yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında düzenli zam alacak.

2026 zam takvimi netleşti

Yeni protokole göre çalışanların 2026 yılı zam süreci şu şekilde işleyecek:

1 Mayıs 2026:

Ekim 2025 – Mart 2026 dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı + %3 zam uygulanacak.

1 Kasım 2026:

Nisan – Eylül 2026 dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı + %3,5 zam yansıtılacak.

Bu düzenleme ile çalışanlar yıl içinde iki ayrı dönemde zamlı maaş alma imkanına sahip olacak.

Kamu bankaları arasında ücret politikası eşitlendi

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıfbank arasında ücret ve zam politikaları tek çatı altında eşitlenmiş oldu. Böylece kamu bankalarında çalışanlar arasındaki ücret uygulamalarında uyum sağlanmış oldu.