Araç sahiplerinin estetik görünüm ve güneşten korunma amacıyla tercih ettiği cam filmleri, Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirli standartlara tabi tutuluyor. Yanlış ton ve kalitede seçilen filmler, sürücüleri hem trafik cezalarıyla hem de muayene tekrarlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Uygulamadaki yeni kurallarla birlikte gözler cam filmi standartlarına çevrildi.

2026 YILINDA ARABA CAM FİLMİ YASAK MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği ve R43 standartlarına göre araçlarda cam filmi kullanımı tamamen yasak kapsamında bulunmuyor. Sürücüler, dışarıdan bakıldığında içerinin tamamen görünmesini engellemeyen ve görüşü kapatmayan tonlu filmleri arka ve yan camlarda rahatlıkla kullanıyor. Piyasada 1 ve 2 numara olarak bilinen bu filmler yasal kabul ediliyor. Ancak ön cam için kurallar oldukça katı işliyor. Ön cama ışık geçirgenliği yüzde 70'in altında olan koyu renkli film çekmek yasaklar listesinde yer alıyor. Trafik polisleri denetimlerde bu durumu tespit ettiğinde doğrudan ceza yazıyor. Ön camda sadece görüşü engellemeyen şeffaf ve termal filmlere izin çıkıyor.

CAM FİLMİ TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇER Mİ?

Araç sahiplerinin bir diğer endişesi ise araç muayene istasyonlarında yaşanıyor. TÜVTÜRK, standartlara uygun çekilen ve özellikle ön camda sürüş güvenliğini tehlikeye atmayan filmleri hafif kusur olarak değerlendiriyor. Araç muayeneden sorunsuz geçiyor ve verilen raporda sadece "Camlarda film mevcuttur" ibaresi yer alıyor. Fakat çekilen cam filmi, camın üzerindeki zorunlu "E" onay işaretini kapatıyorsa veya ön camdaki görüş alanını ciddi şekilde daraltıyorsa bu durum ağır kusur sayılıyor. Ağır kusurlu araçlar muayeneden geçemiyor ve trafiğe çıkabilmesi için filmlerin sökülmesi isteniyor.

UCUZ CAM FİLMİ İLE PROFESYONEL FİLM ARASINDA NE FARK VAR?

Sürücüler maliyeti düşürmek için zaman zaman kalitesiz ürünlere yöneliyor ancak bu durum sürüş güvenliğini doğrudan bozuyor. Piyasada ucuza satılan sıradan filmler, sadece cama koyu bir renk veriyor. Güneşi kesmeyen bu filmler ısıyı emerek camı normalden fazla ısıtıyor, zamanla morarıyor ve gece görüşünü sıfıra indiriyor. Yüksek performanslı profesyonel filmler ise güneşin zararlı kızılötesi ışınlarını yüzde 80'e kadar geri yansıtıyor. Ultraviyole ışınlarını yüzde 99 oranında engelleyen bu ürünler sayesinde araç içi serin kalıyor ve klima daha az çalıştığı için yakıt tasarrufu sağlanıyor.