ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Orta Asya ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen C5+1 zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgesel barış adımları oldu.

“ISF, kısa süre içinde sahada olacak”

Trump, Gazze’de güvenliğin sağlanması ve ateşkes sürecinin korunması amacıyla oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Başkana ISF’nin ne zaman operasyonel hale geleceği sorulduğunda,

“Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Geçici değil, güçlü bir barış hedefliyoruz”

Trump, Gazze’deki güvenlik düzenlemesinin yalnızca kısa vadeli bir çözüm olmayacağını belirterek, ISF’nin bölgesel destekle oluşturulan geniş kapsamlı bir koalisyon tarafından yürütüleceğini söyledi.

ABD’nin bölge ülkeleriyle “yakın iş birliği içinde” hareket ettiğini vurgulayan Trump, amaçlarının kalıcı ve güçlü bir barış ortamı inşa etmek olduğunu dile getirdi.

