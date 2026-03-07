Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında büyükelçi atamalarının yanı sıra üniversite yeniden yapılanmasına ilişkin kararlar, tarım arazileri düzenlemesi, nükleer santral bağlantı yolu kamulaştırması ve ihracat desteği değişiklikleri de yer aldı.

7 Mart 2026 büyükelçi atamaları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçekleştirilen büyükelçi atamalarına göre dört önemli diplomatik pozisyon yeni isimlerle dolduruldu.

Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne atandı. Uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanındaki birikimi yüksek olan Kibaroğlu, bu kritik BM görevinde Türkiye'yi temsil edecek.

Mustafa Türker Arı, Gürcistan Büyükelçiliği'ne getirildi. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin bölgesel dinamikler açısından önem taşıdığı bu dönemde atama stratejik bir anlam taşıyor.

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevini sürdüren Altun, bu yeni diplomatik misyonla birlikte Türkiye'nin Vatikan'daki temsilini üstlenecek.

Barış Ceyhun Erciyes ise Arnavutluk Büyükelçiliği'ne atandı. Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erciyes'in bu bölgeye yönelik birikimi, söz konusu atamayı anlamlı kılıyor.

Resmi Gazete'de öne çıkan diğer kararlar

Büyükelçi atamalarının yanı sıra bugünkü Resmi Gazete'de yer alan diğer önemli başlıklar şöyle sıralandı: İthalat Rejimi Kararı'nda değişikliğe gidildi. Çeşitli üniversitelerde yeni enstitü ve fakültelerin kurulmasına, bir bölümünün kapatılmasına ve bazı birimlerin adının değiştirilmesine karar verildi. Tarım arazilerinin kullanım etkinliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme de kararnameye bağlandı. Bunlara ek olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali bağlantı yoluna ilişkin acele kamulaştırma kararı ile Diyarbakır'daki enerji iletim hattı projesi kapsamındaki kamulaştırma işlemleri de Resmi Gazete'de yayımlandı. İhracat desteklerinde değişiklik yapan karar ve Kastamonu'da sahipsiz hayvanları koruma birliğinin kurulmasına dair karar da aynı sayıda yer aldı.