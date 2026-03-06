Türkiye'de kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik hazırlanan kapsamlı taslak çalışma netleşmeye başladı. Kripto para alım-satım ve transfer işlemlerini kayıt altına almayı hedefleyen yeni düzenleme, hem yatırımcılar hem de borsalar için daha şeffaf bir finansal ekosistem kurmayı amaçlıyor. Arama motorlarında yatırımcıların en çok merak ettiği "kripto vergisi nasıl ödenecek" ve "oranlar ne kadar" sorularının yanıtları da taslak metinle birlikte gün yüzüne çıktı.

TÜRKİYE'DE KRİPTO PARA VERGİSİ NASIL UYGULANACAK?

Planlanan mekanizmaya göre vergilendirme süreci işlem vergisi ve gelir vergisi olmak üzere iki ana başlık altında toplanıyor. İşlem vergisi kapsamında, yatırımcıların yaptığı her kripto para satışı veya transferi üzerinden on binde 3 oranında otomatik bir kesinti yapılacak. Bu kesinti için yatırımcının ekstra bir işlem veya bildirim yapmasına gerek kalmayacak; işlem anında kripto para borsası bu ufak tutarı keserek doğrudan devlete aktaracak. Böylece vergi takibinin kolaylaşması ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

KRİPTO KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ YÜZDE KAÇ OLACAK?

Düzenleme sadece işlem hacmini değil, elde edilen net kazançları da kapsıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve lisanslı kripto borsalarında işlem yapan yatırımcılar için sabit oranlı bir vergi sistemi getiriliyor. Taslağa göre bu oran yüzde 10 gelir vergisi olarak uygulanacak. Yerli platformlar, üç aylık dönemler halinde yatırımcının kazancını hesaplayarak vergiyi otomatik olarak Maliye'ye ödeyecek. Şahıs şirketi bulunmayan bireysel yatırımcılar bu sistem sayesinde beyanname verme zahmetinden tamamen kurtulacak. Kar hesaplamasında ise "ilk giren ilk çıkar" (FIFO) yöntemi baz alınacak ve aynı yıl içinde oluşan zararlar, yine o yılın kazançlarından düşülebilecek.

YABANCI BORSALARDA VERGİ ORANI YÜZDE 40'A ÇIKABİLİR

Taslağın en çarpıcı maddelerinden biri de yurt dışı merkezli kripto borsalarına yönelik yaptırımlar oldu. Yatırımcıları Türkiye merkezli güvenilir platformlara yönlendirmeyi amaçlayan düzenlemeye göre, yabancı borsalarda işlem yapanlar otomatik vergilendirme sisteminin rahatlığından faydalanamayacak. Bu yatırımcıların yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek tüm kazançlarını kendilerinin bildirmesi gerekecek. Bu senaryoda kazançlar normal gelir vergisi dilimine dahil edilecek. Ödenecek vergi oranı ise yüzde 40'a kadar yükselebilecek.

KRİPTO VERGİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yatırımcıların aklındaki takvime dair detaylar da taslakta yer alıyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın ilk günü resmen yürürlüğe girecek.