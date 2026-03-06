Ulaştırma ve trafik mevzuatında yapılan son değişiklikler, araç plakalarında dijital bir dönemin kapılarını araladı. Emniyet güçlerinin denetimlerini hızlandıran ve araç kimliklerinin saniyeler içinde doğrulanmasını sağlayan QR kod (karekod) sistemi resmen devrede. Uygulamanın başlamasıyla birlikte sürücülerin aklında ceza yeme endişesi belirirken, arama motorlarında uygulamanın kimleri kapsadığı sıkça sorgulanıyor.

PLAKADA QR KOD (KAREKOD) ZORUNLU MU?

1 Ocak 2024'ten itibaren tescil edilen tüm araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu. Ancak bu kural trafiğe daha önceden çıkmış ve herhangi bir alım-satım ya da plaka yenile işlemi yapılmamış araçları kapsamıyor. Yani vatandaşların mevcut araçlarında plakalarını değiştirmeleri gerekmiyor.

KAREKODLU PLAKA NEDİR VE NE İŞE YARIYOR?

Karekodlu plaka, araçlara bir dijital kimlik kazandırıyor. Plakanın üzerinde yer alan karekod trafik polisleri tarafından akıllı cihazlarla okutuluyor. Bu sayede ekipler aracın ruhsat bilgisinden şasi numarasına, renginden sahibine kadar tüm ayrıntılara anında ulaşabiliyor. Karekod özellikle sahte plaka kullanımının da önüne geçiyor.

Yeni plakalar asayiş olaylarının çözümünde de emniyet güçlerinin elini fazlasıyla güçlendiriyor. Plakadaki QR kod doğrudan resmi tescil verilerini barındırdığı için, trafik kameraları veya mobil ekipler saniyeler içinde aracın çalıntı olup olmadığını anlıyor. "İkiz plaka" denilen ve suçluların sıkça başvurduğu sahtecilik yöntemi bu sistemle tamamen tarih oluyor.

KAREKODLU PLAKA KULLANIMI KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Mevcut yasaya göre sıfır araç alanlar, ikinci el araç alıp plakasını değiştirenler ve plakasını kaybedip yenisini çıkartan herkes bu sisteme geçmek zorunda. Hususi araçlarda durum böyleyken, ticari ve toplu taşıma araçlarında denetim kolaylığı için uygulamanın ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi planlanıyor.