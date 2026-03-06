Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek. Bayram günlerinin resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları ve bankaların kapalı olacak olması, milyonlarca emeklinin aklına maaş ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı sorusunu getirdi. Emekliler, özellikle bayram ikramiyeleri ile aylık maaşlarının aynı dönemde hesaplarına geçip geçmeyeceğine odaklandı.

MEMUR VE SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Ödeme takvimine bakıldığında Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri için herhangi bir sorun görünmüyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın başında aldıkları için mart ayı ödemeleri bayram öncesinde sorunsuz bir şekilde hesaplara geçmiş durumda. SSK (4A) emeklileri ise maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Mevcut takvime göre tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan SSK emeklileri maaşlarını bayramdan önce cebine koyabilecek. Ancak tahsis numarasının sonu 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olan SSK emeklilerinin ödemeleri, bir değişiklik yapılmadığı takdirde normal takvime göre bayram sonrasına kalıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Ödeme takvimi en çok Bağ-Kur (4B) emeklilerini düşündürüyor. Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar maaşlarını her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor. Bu tabloya göre Bağ-Kur emeklilerinin mart ayı maaşlarının büyük bir bölümü bayram sonrasına denk geliyor. Şu ana kadar yetkili makamlardan maaş ödemelerinin bayram dolayısıyla öne çekileceğine dair resmi bir duyuru gelmedi. Eğer mevcut takvimde herhangi bir esneme veya değişiklik yapılmazsa, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını bayramdan sonraki günlerde alacak.