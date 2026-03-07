Trump, İran’ın tutumuna ilişkin sert ifadeler kullanarak, ülkenin “kötü davranışları” nedeniyle bazı bölgeler ile belirli grupların hedef alınabileceğini dile getirdi.

''Ölüm riskiyle karşı karşıya''

Donald Trump, "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya." şeklinde bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Cehenneme kadar dövülen İran, Orta Doğu’daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş etmeyeceğine söz vererek teslim oldu. Bu söz yalnızca ABD ve İsrail’in aralıksız saldırıları nedeniyle verildi. İran Orta Doğu’yu ele geçirip yönetmek istiyordu.

Bu, İran’ın binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı kaybettiği bir durumdur. Bana ‘Teşekkürler Başkan Trump’ dediler. Ben de ‘Rica ederim’ dedim.

İran artık Orta Doğu’nun ‘zorbası’ değil, aksine ‘Orta Doğu’nun kaybedeni’. Ve teslim olmazlarsa ya da daha muhtemel olan tamamen çökerlerse, onlar için onlarca yıl böyle olacak.

Bugün İran çok sert vurulacak! Tam yıkım ve kesin ölüm ihtimali ciddi şekilde değerlendiriliyor. İran’ın kötü davranışları nedeniyle bugüne kadar hedef alınmayan bazı bölgeler ve gruplar da artık hedef listesinde olabilir.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.''

Bölgede tansiyon yükseliyor