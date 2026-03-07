Son Mühür - ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmaların sekizinci gününde ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran’a karşı sert bir askeri operasyon düzenleneceğini belirterek, “Bugün İran çok sert bir darbe alacak'' dedi.
Yeni saldırı mesajı
Trump, İran’ın tutumuna ilişkin sert ifadeler kullanarak, ülkenin “kötü davranışları” nedeniyle bazı bölgeler ile belirli grupların hedef alınabileceğini dile getirdi.
''Ölüm riskiyle karşı karşıya''
Donald Trump, "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya." şeklinde bir açıklama yaptı.
Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde:
“Cehenneme kadar dövülen İran, Orta Doğu’daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş etmeyeceğine söz vererek teslim oldu. Bu söz yalnızca ABD ve İsrail’in aralıksız saldırıları nedeniyle verildi. İran Orta Doğu’yu ele geçirip yönetmek istiyordu.
Bu, İran’ın binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı kaybettiği bir durumdur. Bana ‘Teşekkürler Başkan Trump’ dediler. Ben de ‘Rica ederim’ dedim.
İran artık Orta Doğu’nun ‘zorbası’ değil, aksine ‘Orta Doğu’nun kaybedeni’. Ve teslim olmazlarsa ya da daha muhtemel olan tamamen çökerlerse, onlar için onlarca yıl böyle olacak.
Bugün İran çok sert vurulacak! Tam yıkım ve kesin ölüm ihtimali ciddi şekilde değerlendiriliyor. İran’ın kötü davranışları nedeniyle bugüne kadar hedef alınmayan bazı bölgeler ve gruplar da artık hedef listesinde olabilir.
Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.''
Bölgede tansiyon yükseliyor
Trump’ın sözleri, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Orta Doğu’da çatışmalar sekizinci gününde karşılıklı saldırılarla sürerken, bölgedeki tansiyon yüksek seviyesini koruyor. Uzmanlar ise savaşın yayılması halinde mevcut çatışmaların daha kapsamlı bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
Hazine Bakanı da büyük saldırıdan bahsetmişti
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik şimdiye kadar en kapsamlı bombardımanın başlatılacağını açıkladı. Operasyonların özellikle füze fırlatma rampaları ve füze üretim tesislerine odaklanacağını belirten Bessent, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak için de yeni tedbirler aldığını bildirdi.
Bessent, “Bu gece en kapsamlı bombardımanı gerçekleştireceğiz. İran’ın füze rampalarına ve üretim altyapısına ağır darbe vuracağız. Bu kapasiteyi ciddi şekilde zayıflatıyoruz” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ne demişti?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlık beslemediklerini belirterek yaşanan olaylar nedeniyle özür mesajı verdi. Pezeşkiyan, İran’a yönelik bir saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere karşı füze operasyonu düzenlenmeyeceğini açıkladı:
"Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölgemizdeki ülkelerle bir düşmanlığımız yok. İran'a saldırmayana biz de füze atmayacağız"
ABD ve İsrail'e taviz yok
Öte yandan Pezeşkiyan, İran’ın ABD ve İsrail karşısındaki duruşuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini ifade eden İran lideri, ABD ve İsrail’e teslim olmayacaklarını bir kez daha yineledi.