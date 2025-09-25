Son Mühür - Ziraat Katılım Bankası, son yılların en büyük halka arzlarından biri olması beklenen halka arz için hazırlıklarını sürdürdüğünü ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, halka arz hazırlıkları kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ve esas sözleşme değişikliği yapmak için başvuruda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, halka arzın sadece sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirileceği, mevcut ortaklar tarafından hisse satışı yapılmayacağına dikkat çekildi.

Afrika'da şube açan ilk banka...



Türkiye'nin en büyük bankası konumundaki Ziraat Bankası'nın iştiraki olan Ziraat Katılım, 600 milyar lirayı (20,7 milyar dolar) aşan varlığıyla ülkenin ikinci büyük katılım bankası.

2014'de kurulan Ziraat Katılım Bankası Afrika'da şube açan ilk Türk bankası olarak Sudan ve Somali'de faaliyette bulunmasının yanı sıra yurt içinde 219 şubeyle hizmet veriyor.