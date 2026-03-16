16 Mart 2026 Pazartesi günü serbest piyasa verilerine göre altın fiyatları belirgin bir hareketlilik gösterdi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları açıklandı. Batı Asya’da süregelen çatışmaların enerji arzını tehdit etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, altın piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar, zayıf dolar ve artan enflasyon baskısı karşısında güvenli liman arayışını sürdürüyor.

Güncel altın fiyatları

Piyasalardan derlenen son verilere göre altının farklı türlerinde satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın 7.127

Çeyrek altın 11.833

Cumhuriyet altını 47.131

Yarım altın 23.660

Tam altın 47.223

Gremse altın 118.421

Ons altın 5.021 dolar

Külçe altın 5.000 dolar/ons civarında

Gün içinde altın fiyatları önce yüzde 1’e kadar gerilerken, sonrasında kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Savaş ve enerji endişeleri altını etkiliyor

ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonlar, enerji fiyatlarında yükselişe ve enflasyon baskısında artış endişesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından altın, art arda iki haftalık düşüşün ardından yeniden dengelenme eğilimi gösterdi.

Ham petrol fiyatları pazartesi günü erken saatlerde kazançlarının bir kısmını geri verirken, dolar endeksindeki gerileme emtia fiyatlarını destekleyen bir unsur oldu.

Hürmüz Boğazı’nda trafik kritik noktada

Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik deniz yolu Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bu durum, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği artırıyor.

Faiz indirim beklentileri zayıflıyor

Savaşın uzaması, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak faiz indirimi beklentilerini sınırlıyor. Cuma günü açıklanan ABD tüketici harcamaları verileri, ekonomik büyümenin beklentilerin gerisinde kalması nedeniyle harcamaların ocak ayında sınırlı arttığını ortaya koydu. Tüketici güven endeksi de çatışmaların benzin fiyatları üzerindeki etkisiyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.