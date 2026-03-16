Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. 13 bin puan seviyesinde tutunamayan endeks gün içinde yüzde 1.24'lük düşüşle 12.930 puan seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Haftanın ilk işlem gününde endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Faizlerin düşmemiş olması, enflasyonun üzerindeki baskısı bütün bu gelişmeler borsalar üzerinde negatif tesiri yapmaya devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.

Yeni destek noktalarımız nereleri?

''Endeksimizle ilgili beklentimiz 13.200 seviyesinin üzerinde kalmasıydı. Fakat gördüğüm kadarıyla 13.000’in altına doğru geri çekilmiş durumda'' diyen Bilen,

''Destekler sırasıyla 12.800 ve 12.450 seviyesinde görünüyor.

En yakın destekler şu anda gelişmelere bağlı. Savaşın süreci ile ilgili piyasalarda endişeli bekleyiş devam ediyor.

Ayrıca bugün bayram dolayısıyla takastan paranın alınabilmesi için son satış günü. Piyasalar bir tepki oluşturacaksa bile yarından itibaren takas avantajında kullanarak bir miktar alımın gelmesi mümkün olabilir. Tabii bu da gelişmelere bağlı'' mesajı verdi.



Piyasalarda tedirgin hava hakim...



''Hafta başında piyasaların kafası oldukça karışık Hürmüz boğazı ile ilgili gelişmeler petrole baskı yaptıkça endişeler artmaya devam ediyor'' vurgusunda bulunan Murat Bilen,

''Petrol fiyatı yukarıya doğru gidince risk iştahında büyük bir geri çekilme söz konusu , on gündür petrol 75 dolarlardan 103 dolarlara kadar bugün itibari ile gördü petrol en yüksekte 114 dolara kadar zıplamıştı.

Bu petrol dolaşım ile ilgili kısıtlamaların giderilmesi dünya çapında beklenti içerisinde. Aksi taktirde dünya borsalarında yeni bir kriz başlangıcı ile ilgili kredi derecelendirme kuruluşlarının 2008 yılına benzettiği bir sürecin yaşanma ihtimali piyasaları korkutuyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Altın bir miktar geri çekilme var...



Murat Bilen,

''Diğer taraftan baktığımda savaş gerginliğinin altına da çok yaramadığı görülüyor. Altın ons tarafında bir miktar geri çekilmiş durumda. Önemli destek noktaların altına doğru geldi.

Kripto da aşağı yönlü hareketlenmesine devam ediyor.

Şu anda Bitcoin‘e baktığımda Bitcoin tarafında da herhangi bir gelişme yok. Bugün bir miktar artmış olsa bile o da zayıf seyrini sürdürüyor'' hatırlatmasında bulundu.

