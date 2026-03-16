Son Mühür- Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma nedeniyle yaşanan tedirginliğin gölgesinde 13 bin puan üzerinde tutunmayı başaran BIST 100 endeksi haftayı da 13.092 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21'lük yükselişle 13.119 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Açığa satış yasağına devam...



Öte yandan SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Asya borsaları ise karışık seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.019 dolardan,

gram altın 7.130 liradan,

gümüş 80.36 dolardan,

Brent petrol 104.57 dolardan,

Bitcoin 74.125 dolardan alıcı buluyor.