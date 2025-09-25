Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamlamıştı.

Endeks, piyasaların Beyaz Saray'daki Trump-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasına odaklandığı haftanın dördüncü işlem günü olan 25 Eylül Perşembe gününe yüzde 0.66'lük yükselişle 11.442 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinden gelen son mesajlar faiz indirimi konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Negatif bir tablo sergileyen Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Asya borsaları ise Güney Kore hariç artıya geçti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.



Altın, Bitcoin ve petrolde son durum ne?



Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 746 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ise yüzde 1.62'lik düşüşle 111.762 dolardan satışa sunuluyor.