Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bugün yaptığı basın açıklamasında eski oda yönetimi ve Oda’nın eski başkanı Erdem Mert hakkında zimmet suçu işlediğini öne sürmüştü. Ayrıca Mevcut Oda Başkanı Bostancı, Eski yönetimde kırmızı kuşak servis taşımacılığının sayısının arttığını ifade etmişti.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası’nın Geçmiş Dönem Başkanı Erdem Mert, hakkındaki iddialara cevap verdi.

“Yalan, iftiranın üzerimize atılması bizi üzüyor”

Bir delikli kurşun boğazımızdan geçmedi diyen Eski Başkan Mert, “Bizim servis camiasının gündemi çok yoğun ve esnaf arkadaşlarımızı ve camiayı kötü etkileyeceği için ve esnaf arkadaşlarımız da doğal olarak Oda’ya tepki gösteriyor. Bu tepkiler karşısında da hedef şaşırtmak ve gündemi değiştirmek için bize yükleniyor. Mevcut Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı açıklamasında bizim yönetimimizde her ay klima bakımı yapıldığını söylüyor. Şuan faturaları aldım, 4 senede 3 defa klima bakımı yaptığımızı gördüm. Bostancı ayrıca ‘ klimalar çatı katında ve çatı katının anahtarı ben de’ ifadesi doğru anahtar ondaydı ama sonuçta orası merkezi klima sistemi. Anahtara ihtiyaç olduğunda anahtarı istedik. Bostancı’nın başkanvekili vardı, esnaf kefalette. O bize anahtarı getirdi, yoksa nasıl gireceğiz? Bizim oradan bir delikli kurşun boğazımızdan geçmedi. Kötü bir şey yapılsa dahi hesabı bize sorulur. Biz sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Yalan, iftiraların üzerimize atılması bizi üzüyor. Gerçekler ortaya çıkınca ne diyecek? Özür mü dileyecek, özür kabul olacak mı? Bunlar bir camianın başkanına yakışmıyor” diye konuştu.

“1 kuruş fazla maaş almamışız”

Hakkındaki zimmet iddiası hakkında konuşan Mert, “Bostancı fazla maaş aldığımdan da bahsetti. Kendimizi de acaba böyle bir şey olur mu diye kontrol etmeye çalıştık, maaş bordrolarını istedim. 1 kuruş fazla maaş almamışız. Kendisi zaten geldiğinden beri ithamlarda bulunuyor. Biz de bir şey varsa eğer verin mahkemeye biz de mahkemede hesabını verelim diyoruz. Seçilmesinden 7 ay geçmesine rağmen mahkemeye vermiyor. 7 aydır ne incelemesi yapıyor, bitmeyecek? Bu hep hedef şaşırtmak. Esnaf, Bostancı’yı hedef gösteriyor. Bostancı’da yalana başvuruyor. Esnaf arkadaşlar bunları yemeyecek” dedi.

“Kırmızı kuşak taşımacılığı bizim dönemimizde düşmüş”

Mevcut Oda Başkanı Bostancı, Eski yönetim Erdem Mert zamanında ÖZMAL’a çok fazla izin verildiğini öne sürmüştü. Eski Başkan Mert söz konusu söylem hakkında, “ Onun döneminde kaç tane, bizim dönemimizde kaç tane kırmızı kuşak vardı bunun belgeleri var. İncelediğimiz zaman tablosal olarak bizde düşüş var. Biz belge ile konuşuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihale edilen kırmızı kuşak sayıların belgeleri elimizde” şeklinde konuştu.

“Mevcut oda başkanı kendisiyle çelişiyor”

Mevcut Oda Başkanı Bostancı’nın ifadelerinin çeliştiğini söyleyen Eski Başkan Mert, “Bostancı konuşmalarında kendisi ile çelişiyor. İzBB ile 650 plaka hakkında anlaştık dedi. Daha sonra ihaleye karşıyız dedi. En son ise bugün 650 tane plakanın ihale edilecek olması S plakanın değerini arttıracak dedi. Hızına biz de yetişemiyoruz” ifadelerine yer verdi.