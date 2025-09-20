Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı’nda görev alan Luca Zidane, milli takım tercihini Cezayir’den yana kullandı. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Granada’da kalecilik yapan Luca, Fransa U20 takımında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonu’nun davetini kabul etti.

27 yaşındaki Luca Zidane, bu tercihiyle Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyme şansını elde edebilir. Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu’nda zirvede yer alan Cezayir’in teknik direktörü Vladimir Petkovic’in, grubun kalan iki karşılaşması için Luca Zidane’ı kadroya dahil etmeyi düşündüğü basına yansıdı. Luca Zidane’ın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa U20 Milli Takımı ile 27 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sahne alacak.