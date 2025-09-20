Son Mühür - Almanya’da Can Uzun rüzgarı esiyor. 19 yaşındaki oyuncunun sahadaki performansı kadar, Türk Milli Takımı’nı seçmesi de Almanya medyasında büyük ses getirdi. Ülkenin önemli gazetelerinden Bild, Can Uzun’un Türkiye tercihini “Alman futbolu için büyük kayıp” olarak değerlendirdi. Haberde, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler’in genç futbolcuyu ikna etmek için evine kadar gittiği ancak başarılı olamadığı belirtildi. Gazete ayrıca, “Can Uzun, Galatasaray’da etkisiz kalan Leroy Sane’den çok daha faydalı olurdu” yorumuyla dikkat çekti.

Federasyon geç harekete geçti

Alman basını, Can Uzun’un yeteneklerinin uzun zamandır farkında olduğunu ancak federasyonun geç kaldığını belirtti. Genç futbolcunun gelişimi yakından izlenmesine rağmen, milli takıma davet konusunda somut adımların geç atılması eleştirildi.

Listedeki Türkler

Can Uzun’un başarısı yalnızca Almanya’da değil, tüm Avrupa’da da dikkat çekiyor. Bu yıl Golden Boy Web ödülü için aday gösterilen 100 futbolcu arasında 4 Türk isim bulunuyor: Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht). Geçen yıl ise bu önemli ödül Kenan Yıldız’ın olmuştu.