Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, hem galibiyeti hem de gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

Galatasaray’dan deplasmanda net galibiyet

Antalya’da oynanan mücadelede Galatasaray, etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Roland Sallai ve Victor Osimhen’den gelirken, alınan üç puanla Galatasaray puanını 39’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Okan Buruk: “Icardi Galatasaray için çok değerli”

Maçın ardından beIN SPORTS’a konuşan Okan Buruk, Mauro Icardi hakkında çıkan tartışmalara da değindi. Buruk, Arjantinli yıldızın Galatasaray için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Mauro Icardi bizim için çok değerli. Geçen sezon çok ağır bir sakatlık yaşadı. Buna rağmen ona olan güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.

“Taraftarın sevgisi sahaya yansıdı”

Galatasaray taraftarının Icardi’ye olan desteğine dikkat çeken Buruk, tribünlerle saha arasındaki bağın önemini vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Taraftarımız her zaman sevgisini gösteriyor. Icardi’ye marş söylenirken golün gelmesi çok güzel bir an oldu. Zamanlaması mükemmeldi” dedi.

Fikstür eleştirisi: “Anlam veremiyoruz”

Okan Buruk’un açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise fikstür planlaması oldu. Aralık ayındaki maç takvimine tepki gösteren Buruk, “Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık tarihlerinde maçlar vardı. Açıkçası anlam veremedik. Biz perşembe günü oynuyoruz, diğer maçımız pazar gününe veriliyor” diye konuştu.

“Bu takvim büyük bir soru işareti”

Buruk, yalnızca Galatasaray’ın değil, diğer takımların da benzer sorunlar yaşadığını dile getirerek, “Trabzonspor çarşamba oynayıp pazartesi tekrar sahaya çıkacak. Bu durum bizim için büyük bir soru işareti. Eğer bizi aydınlatırlarsa memnun oluruz. Başakşehir’in de bu konuda benzer bir talebi var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray zirvede yoluna devam ediyor

Antalyaspor galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray, yoğun fikstüre rağmen şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, teknik heyet hem oyuncu sağlığı hem de adil takvim vurgusunu ön plana çıkarmaya devam ediyor.

