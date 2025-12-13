Son Mühür - 2023 yaz transfer döneminde Barcelona’nın teklifini reddedip Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Avrupa futbolunun gündeminden düşmüyor. İngiliz medyasında çıkan son transfer iddiası, milli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfanın açılabileceğini gösterdi.

Manşetlere taşıdılar

Real Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda Güler, İspanya’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken milli futbolcu, transfer dedikodularının odağında bulunuyor.

Bomba iddia ile gündeme geldi

İngiliz basını, Arda Güler’in 2026 yazında Manchester United’a transfer olabileceğini öne sürdü. Bu iddia, Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. CaughtOffSide’ın haberine göre Manchester United, Arda Güler’i kadrosuna katmak için şimdiden planlamalara başladı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim’in, milli futbolcuyu “öncelikli transfer hedefi” olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların kurulduğu ifade edildi.

Performansı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 83 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki milli futbolcu, bu süreçte 15 gol atıp 18 asist yaparak takımına ciddi katkı sağladı ve potansiyelini en üst düzeyde gösterdi.