Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor’u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, etkili oyunu ve yıldız isimlerinin skora katkısıyla haftayı üç puanla kapattı.

Maça Galatasaray damgası

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada oyunun kontrolünü baştan sona elinde tutan Galatasaray, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca tempoyu belirleyen taraf olurken Antalyaspor savunmasını zorlayan bir oyun sergiledi.

Yıldızlar sahne aldı

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’den geldi. Hücum hattında geniş bir skor dağılımı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, farklı galibiyetle moral depoladı.

Antalyaspor’un tek golünü ise van de Streek kaydetti.

Liderlik yolunda kritik viraj geçildi

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 39’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, deplasmandan alınan farklı galibiyetle zirve iddiasını güçlendirdi.

