Türk motor sporları adına önemli bir başarıya imza atan genç pilot Alp Aksoy, Formula Trophy sezonunu zirvede tamamlayarak Türkiye’ye şampiyonluk kazandırdı. Abu Dhabi’de düzenlenen sezon finaliyle birlikte Aksoy, organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden ilk Türk pilot oldu.

Sezonun finali Abu Dhabi’de yapıldı

Formula Trophy’nin 2025 sezonu, 11–13 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi’de bulunan Yas Marina Circuit’te gerçekleştirilen final etabıyla sona erdi. İki sıralama turu ve iki yarıştan oluşan hafta sonunda pilotlar, sezonun kaderini belirleyen kritik mücadelelere çıktı.

Zirve mücadelesi son ana kadar sürdü

Genel klasmanda şampiyonluk yarışını son etaba taşıyan Alp Aksoy, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. Final haftasında temposunu daha da artıran Aksoy, hem sıralama seanslarında hem de yarışlarda hata yapmadan ilerleyerek rakiplerine üstünlük sağladı.

Yas Marina’da kusursuz performans

Yüksek hızlı düzlükleri ve teknik virajlarıyla bilinen Yas Marina Circuit’te son derece kontrollü bir sürüş ortaya koyan Alp Aksoy, stratejik kararları ve soğukkanlılığıyla öne çıktı. Final etabında gösterdiği başarılı performans, genç pilotun şampiyonluğu garantilemesini sağladı.

Türkiye adına bir ilk

Formula Trophy sezonunu şampiyon tamamlayan Alp Aksoy, bu başarısıyla Türkiye adına bir ilke imza attı. Genç yaşına rağmen sergilediği disiplinli sürüş ve sezon geneline yayılan istikrar, motor sporları camiasında takdir topladı.

Alp Aksoy: “Ülkemiz adına gurur verici”

Final yarışlarının ardından duygularını paylaşan Alp Aksoy, şampiyonluğun arkasında büyük bir ekip çalışması olduğunu vurguladı. Aksoy, “Her yarışta üzerine koyarak ilerledik. Takımımla birlikte çok çalıştık ve Abu Dhabi’de bunun karşılığını almak inanılmaz bir duygu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ülkemiz adına güzel bir başarı oldu. Umarım nice zaferler ve şampiyonluklar yaşamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Hedef yeni başarılar

Formula Trophy şampiyonluğunun ardından Alp Aksoy’un kariyerinde yeni hedeflere odaklanması bekleniyor. Elde edilen bu tarihi başarı, Türk motor sporlarının uluslararası alandaki görünürlüğüne de önemli katkı sağladı.