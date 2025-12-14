La Liga’nın 17. haftasında Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Valencia’yı 2-1 mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Mücadelenin ardından teknik direktör Diego Simeone, karşılaşmayı ve gündemdeki isimlerden Alexander Sörloth’u değerlendirdi.

Wanda Metropolitano’da kritik üç puan

Sezonun kritik virajlarından birinde Valencia’yı ağırlayan Atletico Madrid, etkili oyunuyla sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış yakaladı ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü.

Sörloth’un golü VAR’a takıldı

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Alexander Sörloth, maçta takımının üçüncü golünü kaydetti. Ancak gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Buna rağmen Norveçli golcünün performansı teknik heyet tarafından olumlu bulundu.

Simeone’den Sörloth’a net mesaj

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Diego Simeone, son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Sörloth hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Arjantinli teknik adam, deneyimli golcüye olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

“Onu hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok seviyoruz. Bizim için çok önemli. Sahip olduğumuz diğer oyunculardan farklı bir profile sahip.”

“Bizim için çok önemli bir oyuncu”

Simeone, Sörloth’un takım içindeki rolüne ayrıca vurgu yaparak, “Sörloth bizim için çok önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, oyuncunun takımda düşünülenden daha önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.