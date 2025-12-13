Son Mühür - Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim devam ederken, teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak maçı Ali Yılmaz yönetecek, yardımcı hakemler olarak Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir görev alacak. Maçta dördüncü hakem ise Burak Pakkan olacak.

''Parmağını bile kaldırmasın, konuşmasın''

Gazeteci Levent Tüzemen, Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Lüzemen, A Spor’daki programda eline geçen bir bilgiye dayanarak şunları dile getirdi: "Bak buradan uyarıyorum. Bir bilgi elde ettim; Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Burak Pakkan eğer Okan Buruk'u atarsa hiç şaşırmam. Parmağını bile kaldırmasın, konuşmasın. TFF'nin Okan Buruk'a çok kızdığını duydum. Bu konuda talimat gitmiş mi gitmemiş mi? Buradan Okan hocayı uyarıyorum."