Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı ve kırma eleme tesisinin ÇED sürecini iptal etti.

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi mevkiinde proje sahibi Yunus Orhan tarafından hazırlanan dosyaya göre yıllık 14 bin metreküp blok mermer üretilecekti. 97,85 hektarlık ruhsat sahasının ilk etapta 24,99 hektarlık bölümü kullanılacaktı.

Proje alanı 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak kayıtlı. Tapu kayıtlarında ise alanın “orman” vasfında olduğu belirtildi. Proje sahası, Kuyucak Mahallesi’ne 1,9 kilometre, Yeniköy’e ise 3,1 kilometre mesafede bulunuyor. Ayrıca ocak alanının hemen yanında zeytinlikler yer aldığı belirtilirken ÇED dosyasında, proje sahasında yaklaşık 0,9 hektarlık zeytinlik alan bulunduğu da aktarıldı.

Proje hayata geçirilseydi günde 800 kilogram toz havaya karışacaktı. Ayrıca üretim için ayda 822 ton su kullanılması öngörülmüştü.

Bakanlık ÇED sürecini sonlandırdı

Proje tanıtım dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda sürecin sonlandırıldığı açıklandı. Bakanlık duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Mahallesi mevkiinde, S: 202000775 Sicil ve ER: 3394982 Erişim Numaralı II-B Grubu Ruhsat Sahasında Yunus Orhan tarafından gerçekleştirilmesi planlanan mermer ocağı işletmesi ve kırma eleme tesisi ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzce yürütülen ÇED süreci, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 5-2 (a) bendi gereği sonlandırılarak iptal edilmiştir.”