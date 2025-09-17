Son Mühür- İzmir’in Uzundere 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kooperatif ile belediye arasında yeni bir gerginlik yaşandı. New Town Kooperatifi yönetimi, İzbeton görevlilerini önceden bilgi verilmediği gerekçesiyle şantiye alanına sokmadı.

“Bilgisiz giriş kabul edilemez”

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aydoğan, İzbeton araçlarının şantiyeye hiçbir açıklama yapılmadan geldiğini belirterek, “Belediye kurumlarının yazılı talep olmadan ve iletişim kurmadan şantiyeye girmesini kabul etmiyoruz” dedi.

“İhale öncesi istişare şart”

Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir ihale hazırlığında olduğunu hatırlatarak, “İhaleye çıkılmadan önce mutlaka kooperatif yönetimi ile toplantı yapılmalıdır. Bizimle istişare edilmeden alınacak kararlar uygulamada yeni sorunlar yaratır” diye konuştu.

“Başkan Tugay’dan toplantı talebimizi yineliyoruz”

24 Haziran 2025’te yapılan genel kurulda mağdur üyelerden oluşan yeni bir yönetim seçildiğini anımsatan Aydoğan, “İnşaatın sağlıklı ilerlemesi için belediye ile mutabakat zorunludur. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan toplantı talebimizi bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.