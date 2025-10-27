Son Mühür/ Beste Temel - Torbalı Saipler Mahallesi’nde bu yıl 13.’sü düzenlenen Zeytin Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi’nin desteğiyle coşkuyla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleşen festivalde, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü. Tugay, üreticilerle tek tek sohbet ederek alışveriş yaptı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“İzmir’in köyleri cennetten bir köşe”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, İzmir’in sadece şehir merkezinden ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi: “İzmir’imiz gerçekten Türkiye’nin incisi. Şehrimizin her köyü cennetten bir köşe. Bu topraklarda yaşayan insanlar, büyük bir kültürün mirasçıları. Böyle festivaller, kültürümüzü yaşatmak açısından çok kıymetli. Ne mutlu size, bu geleneği sürdürüyorsunuz.”

“İklim krizine karşı hepimizin sorumluluğu var”

Küresel iklim krizine dikkat çeken Tugay, “Sahip olduğumuz her ağaç, her karış toprak hazine değerinde. Ancak çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu sadece belediyelerin değil, herkesin sorumluluğudur. Atalarımız bize temiz topraklar bıraktıysa, biz de aynı bilinçle geleceğe emanet etmeliyiz” diye konuştu.

“Üreticinin emeği markalaşmalı”

Köylerdeki üretimin korunması gerektiğini vurgulayan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zeytin ve zeytinyağı, bölgemizin en değerli ürünlerinden. Türkiye bu alandan çok daha fazla gelir elde edebilir. Yeter ki ürettiğini markalaştırsın. Avrupa’da bizim zeytinyağlarımız süslü şişelere doldurulup İtalyan markası adıyla satılıyor. Bu bilinci kazanmalı, kendi değerimize sahip çıkmalıyız. Köylerimize sahip çıkacağız, üreticimizi yalnız bırakmayacağız.”

“Zeytine sahip çıkmak, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de konuşmasında zeytinin hem ekonomik hem de kültürel bir miras olduğunu belirterek, “Zeytine sahip çıkmak, toprağa ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. Bu bereketli topraklar bizlere Atatürk’ün emanetidir” dedi.

“Zeytin, barışın ve emeğin simgesi”

Saipler Mahallesi Muhtarı Demet Öncül ise “Zeytin bizim için sadece bir ürün değil, barışın ve emeğin sembolüdür. Her tanesinde atalarımızın alın teri vardır. Bugün bu bereketi hep birlikte kutluyoruz” dedi.

Halk oyunlarıyla renklenen festival

Zeytin Festivali, halk oyunları gösterileriyle renklendi. Gençler, kadınlar ve çocuklar gün boyunca festival alanında bir araya gelerek hem üretimin hem de dayanışmanın coşkusunu paylaştı.