Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin yalnızca sahada yapılan denetimlerle sürdürülemeyeceğini söyledi. Özkan, “Her gün araçlar bağlanıyor, cezalar kesiliyor ama ertesi gün aynı yerden başka bir korsan araç çıkıyor. Çünkü biz sadece sinekleri öldürüyoruz. Oysa bataklık kurumadıkça bu sorun bitmez” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da yasal düzenleme için çalışmalar sürüyor”

Özkan, korsan taşımacılıkla etkin mücadele için yasal zeminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Bu mücadele sadece sahada denetimle yürütülemez. Şu anda Ankara’da en üst düzey bürokratlarla, ilgili bakanlıklarla görüşmeler devam ediyor. Hükümetimizle birlikte imza aşamasına gelen önemli düzenlemeler var” dedi.

“Dayanışma gücümüzü artırıyor”

Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak destek veren kurumlara teşekkür etti. “Bu mücadeleyi yalnız yürütmüyoruz. Her zaman yanımızda olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’ya, esnafın yanında duran Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner’e verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışma gücümüzü artırıyor” dedi.

“Yasal boşluklar kapatılmadan kalıcı çözüm mümkün değil”

Dijital platformlar üzerinden yapılan korsan taşımacılığın önüne geçmek için caydırıcı yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurgulayan Özkan, “Bugün teknolojiyi bahane ederek korsanlık yapan kişi ve şirketler, esnafın emeğini çalıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda açık hüküm konulmalı; korsan taşımacılık tamamen yasaklanmalı, korsan faaliyette bulunanların araçları trafikten men edilmeli ve ehliyetlerine el konulmalıdır” dedi.

“Bu devletin ve toplumun ortak mücadelesi”

Erkan Özkan, korsan taşımacılığın sadece taksicilerin değil, devletin de sorunu olduğunu belirterek, “Biz taksiciler olarak vergimizi ödüyoruz, sigortamızı yatırıyoruz. Buna rağmen emeğimizi gasp edenlerle mücadele ediyoruz. Bu sadece esnafın değil, devletin vergi kaybı, kamu güvenliği ve vatandaş hakkı meselesidir” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme 2026’da yürürlüğe girecek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Mayıs 2025’te kamuoyuna duyurulan yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüldüğünü ve kısa sürede Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi. “İzmir’den yükselen bu ses, sonunda Ankara’da karşılık buldu. Bu, yalnızca bir yasa değişikliği değil; emeğiyle çalışan esnafın hakkını koruyan tarihi bir adımdır” dedi.

Korsan taşımacılığa ağır yaptırımlar

Yeni 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu değişikliğiyle korsan taşımacılığa karşı caydırıcı cezalar getirildi. Özkan, “Martı TAG benzeri sistemlerle korsan taşımacılık yapanlara artık ciddi yaptırımlar geliyor. Bu faaliyetlerde bulunanlara 100 bin lira idari para cezası, 60 gün araç bağlama ve 30 gün ehliyete el koyma cezaları uygulanacak” dedi.

Tekrarlayanlara daha sert yaptırımlar

Aynı fiili tekrarlayanlar için cezaların iki katına çıkarılacağını belirten Özkan, “Artık bu işin şakası yok. Tekrar edenlere 200 bin lira para cezası, 120 gün araç bağlama ve 60 gün ehliyete el koyma cezaları uygulanacak. Bu adım, caydırıcılığı en üst düzeye çıkaracak” dedi.

“Korsan taşımacılığa ömür boyu men geliyor”

Yeni düzenlemede korsan taşımacılık yapanlara ömür boyu men uygulamasının yer aldığını belirten Özkan, “Beş yıl içinde iki kez korsan taşımacılıktan dolayı ehliyetine el konulan sürücüler bir daha toplu taşımada çalışamayacak. Bu, toplu taşımayı koruma kararıdır. Kayıt dışılığa ve haksız rekabete artık yer yok” dedi.

“İzmir’den başlayan mücadele Türkiye’nin zaferi olacak”

Erkan Özkan, “İzmir’den başlattığımız bu mücadele, Ankara’da karşılığını buldu. Düzenleme yasalaştığında vergisini ödeyen, sorumluluklarını yerine getiren tüm esnafımız için tarihi bir zafer olacak. İzmir’de yürüttüğümüz bilinçlendirme ve denetim çalışmaları Türkiye’ye örnek olacak. Biz sinekleri değil, bataklığı kurutmak istiyoruz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.