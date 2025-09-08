Son Mühür/ Merve Turan - Küratörlüğünü Sibel Önbaş’ın üstlendiği “Zeytine Umut” sergisi, zeytin ağacının kültürel, tarihsel ve ekolojik önemini sanat aracılığıyla vurguladı. 6 Eylül Cumartesi günü açılan sergide, ressam Şeyda Gürsoy Çoban eserleriyle birlikte şiirlerinden ve resimlerinden oluşan kitabını imzaladı. Açılışta çello sanatçısı Duru Eşmeoğlu da sahne aldı.

Sanat ile doğa arasında güçlü bir bağ kuran sergi, 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Tabloların satışından elde edilecek gelir, Tema Vakfı’na bağışlanarak doğa projelerine kaynak sağlanacak.

“Zeytinime umut olmak istiyorum”

Ressam Şeyda Gürsoy Çoban, zeytin ağaçlarının karşılaştığı tehditlere karşı sanatıyla bir duruş sergilediğini vurgulayarak, “Akkuyu’da nükleer santral sürecinde zeytinliklere göz dikildiğinde eşimle bir zeytinlik satın aldık. Yok edilen zeytinlikler karşısında resim serime başladım. Bu, hem kişisel bir direnişin başlangıcı hem de sanat yolculuğumda yeni bir dönemeç oldu. Resimlerimde zeytin, hem geçmişin hem de geleceğin tanığı” dedi.

Şiir ve müzikle güçlenen açılış

Sergi, sanatçının 16 Ağustos 2025 tarihli “Ölüyorsun” adlı şiiriyle duygusal bir boyut kazandı. “Dalında canlar, kökünde canlar, gövdende canlar yandı” dizeleriyle başlayan şiir, ziyaretçilerde derin bir etki bıraktı. Çello performansı da serginin atmosferini zenginleştirdi.

Çevre duyarlılığına rozetli teşekkür

Tema Vakfı İzmir Temsilcisi Özcan Gökoğlu, sanatçının çevreye olan duyarlılığını takdir ettiklerini belirterek kendisine rozet takdim etti. Gökoğlu, “Bu sergi, zeytin ağacının tarımsal olduğu kadar kültürel bir değer taşıdığını hatırlatıyor” dedi.

Sanat yaşamı

1953 Samsun doğumlu Çoban, 1979’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden Prof. Dr. Adnan Çoker atölyesinden mezun oldu. 1996’da İstanbul’da ilk kişisel sergisini açan sanatçı, bugüne kadar 17 kişisel sergiye imza attı; İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun ve İtalya’da eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Son yıllarda özellikle zeytin temalı çalışmalarıyla dikkat çeken Çoban, “Zeytinime Dokunma” ve “Zeytin” sergileriyle de çevre duyarlılığına vurgu yaptı.

“Tuvaller direncin ve umudun sembolü”

Küratör Sibel Önbaş, “Çoban’ın tuvallerinde zeytin ağacı yalnızca doğanın değil, yaşamın ve kültürün taşıyıcısı. Her eser, direncin ve umudun bir sembolü” dedi.