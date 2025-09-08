İzmir Balçova’daki karakola yönelik silahlı saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in acı haberi, baba ocağı Bursa’nın İnegöl ilçesinde derin üzüntüye yol açtı. Şehidin ailesi, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Şehidin annesi Nebahat Aydemir, acı haberi aldıktan sonra fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Baba İlhan Aydemir ise evinde taziyeleri kabul etti.

Yetkililerden taziye ziyareti

Acı günlerinde ailesinin yanında Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yer aldı. Şehidin baba evinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Baba evine Türk Bayrağı asıldı

Mesudiye Mahallesi’ndeki baba evine şehit polis müdürünün anısına Türk Bayrağı asıldı. Muhsin Aydemir’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.