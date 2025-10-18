Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üreticileri bahçelerinde ziyaret ederek zeytin topladı, bereketli bir sezon diledi.

Başkan Öküzcüoğlu üreticilerle zeytin topladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zeytin hasat sezonu başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek hem onların sabah kahvaltısına katıldı hem de bahçede zeytin topladı. Hasat öncesinde üreticilerle sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu, bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olduğunu ancak fiyatların yüksek olmasının üreticileri bir nebze rahatlattığını belirtti.

“Tırmıkla hasat yapılmamalı”

Zeytin hasadı sırasında üreticilere seslenen Öküzcüoğlu, önümüzdeki yıl verimin korunması için tırmıkla zeytin toplanmaması gerektiğini vurguladı. “Ağaçlarımıza zarar vermemek, bereketi sürdürmek için dikkatli olunmalı” dedi.

Üreticiler memnun

Zeytin üreticisi Serdar Karak, belediye başkanının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızı içimizden biri olarak görüyoruz. Hasat heyecanımıza ortak oldu. Bu yıl rekolte düşük ama kalite yüksek. Piyasada da hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.