Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin çıtasını yükseltmeye devam ederek çocuk sağlığı biriminde tıbbi teknoloji ve uzmanlığın birleştiği kritik bir adımı daha başarıyla attı. Modern tıp dünyasında solunum yollarının incelenmesinde "altın standart" olarak kabul edilen fleksible bronkoskopi işlemi, Manisa’da ilk kez çocuk bir hastaya uygulandı. Bu gelişmeyle birlikte, kompleks akciğer hastalıkları olan çocuklar için il dışındaki merkezlere sevk edilme zorunluluğu ortadan kalkarken, teşhis süreçlerinde hız ve hassasiyet dönemi resmen başladı.

Münire Gaffari sağlığına kavuştu

Tarihi nitelikteki bu tıbbi müdahale, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Özaslan’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Kronik öksürük nöbetleri ve ardı arkası kesilmeyen akciğer enfeksiyonları nedeniyle yaşam kalitesi düşen 11 yaşındaki Münire Gaffari, hastanenin bu alandaki ilk vakası oldu. Tanısal amaçla gerçekleştirilen fleksible bronkoskopi operasyonu, cerrahi bir ekip titizliğiyle tamamlandı. Müdahalenin ardından kısa süreli klinik gözlem altında tutulan genç hasta, sağlığına kavuşarak işlemin ertesi günü taburcu edildi. Bu operasyon, hastanenin teknik altyapısının çocuklarda bu denli hassas işlemler için ne kadar hazır olduğunu da kanıtlamış oldu.

Tanı ve tedavide yeni nesil çözüm: Fleksible Bronkoskopi

Çocuklarda solunum yolu hastalıklarının gizli kalmış sebeplerini gün yüzüne çıkaran fleksible bronkoskopi yöntemi, özellikle geleneksel tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen vakalarda hayati bir rol üstleniyor. İnce ve bükülebilir bir tüp yardımıyla soluk borusu ve bronşların derinlemesine görüntülenmesine olanak tanıyan bu ileri teknik; tekrarlayan pnömoni, kanlı balgam (hemoptizi) ve kontrol altına alınamayan ağır astım hastalarında kesin tanı için kullanılıyor. Hekimin solunum yollarını doğrudan görmesini sağlayan bu yöntem, altta yatan yapısal bozuklukları veya yabancı cisim ihtimallerini netleştirerek en uygun tedavi planının oluşturulmasına temel teşkil ediyor.

Bölge sağlığında stratejik dönüşüm

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde bu ileri tanı yönteminin rutin uygulamalara dahil edilmesi, sadece bir tıbbi başarı değil, aynı zamanda bölgesel sağlık yönetimi açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Artık çocuk hastaların karmaşık solunum yolu problemleri için başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması, hem ailelerin hem de çocukların tedavi motivasyonunu artıracak. Hastane yönetimi, bu ve benzeri nitelikli sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleterek, her yaştan hasta için daha etkin, hızlı ve yerinde sağlık çözümleri sunmayı hedeflediklerini belirtti.