Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyunca gerçekleştirilen programlarda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde kadınlara çiçek dağıtılarak günleri kutlandı.

Etkinliklere katılan Besim Dutlulu, kadınlarla bir araya gelerek onların toplumdaki önemine dikkat çekti.

Pazaryerinde kadınlarla buluşma

Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin önemli duraklarından biri Yunusemre ilçesindeki Laleli Pazaryeri oldu. Başkan Dutlulu, burada pazara gelen kadınlarla sohbet ederek günlerini kutladı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen çiçekleri hediye etti.

Etkinliğe ayrıca Semih Balaban, Hakan Şimşek ve İlksen Özalper de katıldı. Programda belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

“Kadınlar toplumun temel taşı”

Çiçek dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini vurguladı. Kadınların ailede, iş hayatında ve toplumsal yaşamda büyük bir emeğe sahip olduğunu ifade eden Dutlulu, 8 Mart’ın bu emeğin hatırlanması açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

Dutlulu, “Kadınlar toplumun her alanında büyük sorumluluklar üstleniyor. Bugün onların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak ve küçük bir hatıra sunmak istedik. Herkesin hayatındaki kadınlara hak ettikleri değeri göstermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaret edildi, talepler dinlendi

Program kapsamında pazaryerini de gezen Başkan Dutlulu, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Dutlulu, alışveriş yapan kadınlara da belediye seralarında yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

Etkinlikler iki ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri yalnızca Yunusemre ile sınırlı kalmadı. Şehzadeler ilçe merkezinde de eş zamanlı olarak düzenlenen programlarla çok sayıda kadına ulaşıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle kentte Kadınlar Günü coşkusu paylaşılırken, kadınlara yönelik farkındalık mesajları da verildi.