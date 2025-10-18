Son Mühür- CHP Manisa İl Başkanlığı’nın 39. Olağan İl Kongresi, 19 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı kongre, partililer tarafından demokrasi şöleni olarak nitelendiriliyor.

Kongre öncesi açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tüm Manisalıları davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi şenliği havasında geçecek kongremizle birlikte, iktidar yolumuza bir kilometre taşı daha ekleyeceğiz. Hep birlikte dayanışma içinde, yerelden genele iktidar hedefimizi büyütüyoruz.”