Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde, bölge halkının uzun süredir beklediği büyük altyapı dönüşümü için düğmeye basıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek 4 milyon Euro bütçeli proje için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla yüklenici firma ile resmi yapım sözleşmesi imzalandı.

Törende yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı

Mahalle meydanında düzenlenen törenle resmen başlatılan projeyle bölgenin 57 yıllık eskimiş altyapısının tamamen yenilenmesi hedefleniyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek olan bu yatırımın imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı. Törende yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı.

400 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edilecek

Törene, Başkan Dutlulu’nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Özgür Avşar ve Bircan Kaynak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, CHP Akhisar ve Kırkağaç ilçe örgütü ile mahalle muhtarları katıldı.

Gelenbe Mahallesi’nin altyapısının tamamen yenileneceği proje kapsamında; 23 kilometre içme suyu hattı, 13 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre terfili içme suyu isale hattı, 1 adet pompa istasyonu ve 400 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edilecek.