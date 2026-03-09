Manisa’nın Kula ilçesinde D300 Karayolu’nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hisarkapı Kavşağı’nda kaza

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerindeki Hisarkapı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak noktasında yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.U.’ya, İzmir’den Uşak yönüne doğru ilerleyen H.K. idaresindeki 45 AUF 369 plakalı otomobil çarptı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadının ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.