Sanayisiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılığıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayan Aliağa'da zeytin hasadı başladı. İlçede bulunan 82 bin dekar tarımsal arazinin 48 bin dekarlık alanında zeytin üretimi yapılıyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte muhtemel zeytin hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı.

"Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, üreticilerin emeklerinin korunması için emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada aktif görev yaptığını belirterek, "Zeytin üretimi ilçemizin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Hasat döneminde güvenlik güçlerimiz tüm tedbirleri aldı. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zeytin, Aliağa'nın sadece toprağında değil, kültüründe de köklü bir yere sahip

Aliağa'da her yıl binlerce ton zeytin üretimi gerçekleştirilirken, bölgedeki üreticiler hem sanayi hem tarım dengesinin korunması gerektiğini vurguluyor. Zeytin, Aliağa'nın sadece toprağında değil, kültüründe de köklü bir yere sahip.