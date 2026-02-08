Son Mühür- CHP'nin son dönemde İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusundaki tutumunu eleştiren gazeteci Sabahattin Önkibar,

''CHP, MHP'nin kuyruğuna takılarak, umut hakkı şu, bu diyerek Öcalan ve PKK'lılara af çıkarıyor. Halbuki AK Parti'ye dikkat edin. Sinsi davranıyor, geride duruyor, MHP'yi kullanıyor.

CHP ise Sezgin Tanrıkulu gibilerinin ardına takılıyor. Kimse ahmak, kimse salak, kimse geri zekalı değil. Herkes her şeyi görüyor, her şeyin farkında. CHP an itibarıyla AK Parti^nin MHP'den sonra ikinci istepnesi olmuştur'' vurgusunda bulundu.



CHP, neden böyle yapıyor?



''CHP neden böyle yapıyor? derseniz, kafalara çakma adına diyeceğim Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun kişisel siyasi hesapları var da ondan!'' diyen Önkibar,

''Özel, Kürtler benim aday olmamı istiyor diyerek cumhurbaşkanı adayı olmak, İmamoğlu ise hem gelecekte hem hapisteyken Kürtlerle onu destekleyen Avrupa'dan sempati almak için.

Her ikisinin de önceliği Türkiye'yi kurtarmak değil, kişisel hesaplarıdır'' iddiasında bulundu.



İmamoğlu'nun adayı kim?



''Çok önemli ve kesin bir bilgiyi aktarmak istiyorum'' diyen Önkibar,

''Hem İmamoğlu hem hapiste olmayan siyasi akıl heyeti İmamoğlu aday olmazsa Recep Tayyip Erdoğan kesin kazanmalı diyor, onu istiyorlar.

Vallahi saçmalamıyorum, kurdukları oyun ve planları şu.

Erdoğan tekrar seçimi kazanırsa İmamoğlu'nun şansı artarak devam edecek. Hapiste büyüdükçe büyüyecek ve Türkiye'de zindandan kurtarıcı kahraman, cumhurbaşkanı olarak çıkacak.



Biz olamazsak, Erdoğan olsun...



Erdoğan'a karşı seçimi CHP'li bir aday kazanırsa İmamoğlu rüzgarı dinecek, geleceği bitecek. Mansur Yavaş veya bir başka CHP'li seçimi kazanırsa İmamoğlu hapisten çıkacak, o kadar.

Bu bilindiğinden İmamoğlu cephesi, ''Biz olamazsak, Erdoğan olsun'' siyaseti izliyorlar.

İmamoğlu kaybedecek bir ismi önerecek. Bu isim Özgür Özel olabilir mi derseniz, olabilir. Zira Özel'in Erdoğan karşısında şansı olmayacağını görüyorum'' mesajı verdi.