İzmir'de şehir içi ulaşımın belkemiği olan İZBAN'da güncel tarifeler merak konusu oldu. Peki her gün binlerce vatandaşın kullandığı İZBAN tarifelerinde son durum ne? İşte yanıtı...

İZBAN GÜNCEL FİYATLAR BELLİ OLDU

İzmir genelinde toplu taşıma maliyetlerindeki artış sonrası gözler İZBAN fiyatlarına çevrildi. İzmir UKOME kararı ile yürürlüğe giren 2026 tarifesine göre, en kısa mesafe olarak kabul edilen 20 kilometrelik yolculuk için tam bilet ücreti 30 TL, öğrenci bilet ücreti ise 12,50 TL olarak belirlendi.

Aynı mesafe için öğretmenlerden 22,15 TL, 60 yaş kartı sahiplerinden ise 25 TL tahsil edilecek. İZBAN’ın "Gittiğin Kadar Öde" sistemi nedeniyle, ilk durak olan Aliağa veya Selçuk istasyonlarından giriş yapabilmek için İzmirim Kart bakiyesinin en az 166,34 TL olması gerektiği açıklandı.

MESAFEYE GÖRE EK ÜCRET TARİFESİ

Yolculuk mesafesinin 20 kilometreyi aşması durumunda devreye giren "artı para" sisteminde de rakamlar güncellendi. Buna göre 20 kilometreden sonraki her bir kilometre için tam bilet kullanıcılarından 1,17 TL, öğrencilerden 0,50 TL, öğretmenlerden 0,5250 TL ve 60 yaş grubundan 0,5875 TL ilave ücret alınacak. Sık seyahat eden vatandaşlar için oluşturulan aylık abonman ve kontörlü kartlarda ise gidilen mesafeye göre 1 ile 7 arasında değişen kontör düşüşü uygulanacak. Yolcuların fazla ücret ödememek için iniş yaptıkları istasyonlarda bulunan iade cihazlarına kartlarını okutmaları büyük önem taşıyor.