Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından, Belediye Meclis Üyesi Cihan Ayhan ile Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu da partilerinden ayrıldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Peş peşe gelen istifalar, Ankara siyasetinde dikkat çekti.

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme

Gelişmelerin ardından eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, seçilmiş kişilerin görevlerinden ayrılmadan parti değiştirmesine ilkesel olarak karşı olduğunu belirterek, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifa gerekçesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

“İddialar açıklığa kavuşturulmalı”

Tayyar, Özarslan’ın istifa dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğünü hatırlattı. Bu iddiaların kamuoyu açısından son derece ciddi olduğunu vurgulayan Tayyar, bir genel başkanın hiçbir gerekçeyle bir belediye başkanına küfür edemeyeceğini dile getirdi.

“Mesajlar açıklansın”

Açıklamasında, söz konusu iddiaların netleştirilmesi gerektiğini belirten Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyunu bilgilendirmesi ya da Mesut Özarslan’ın iddia edilen mesajları paylaşması gerektiğini savundu. Tayyar, iddiaların doğru olması halinde bunun siyasi sorumluluk doğuracağını da ifade etti.